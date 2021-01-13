В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело о халатности против чиновников из-за участившихся случаев нападения собак

В больницу попали несколько человек, в том числе 11-летний мальчик.
Имена фигурантов дела не называются. По данным Следственного комитета, на борьбу с бездомными животными муниципальным властям выделено более 19 с половиной миллионов рублей.
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В больницу попали несколько человек, в том числе 11-летний мальчик.
Имена фигурантов дела не называются. По данным Следственного комитета, на борьбу с бездомными животными муниципальным властям выделено более 19 с половиной миллионов рублей.