Издание «Проект» узнало о существовании на территории непризнанной ДНР неофициальных и полуофициальных тюрем

Там могут находиться тысячи россиян и украинцев, причем многие из них — жертвы вымогательства со стороны военного режима ДНР или люди, пострадавшие за свои политические взгляды.

Тюрьмы, некоторые из которых в материале «Проекта» называются концлагерями, оборудуют, например, здания госслужб, училищ или заводов. В них содержатся арестованные за «шпионаж», «измену родине», «разжигание межнациональной и иной вражды» и прочие политические преступления».

Это, например, военнопленные, люди с украинской пропиской, которых обвиняют в работе на Службу безопасности Украины, а также авторы нелояльных критических постов в соцсетях и блогах о жизни в ДНР. Занимается этими делами Министерство госбезопасности.

Сидеть в таких местах до приговора они могут годами. Не исполняются и другие базовые права — в первую очередь на встречи с близкими и передачи. В некоторых донецких тюрьмах работает целая индустрия телефонного мошенничества, прибыль от которой делят сотрудники МГБ.

Арестованный может попасть в «Изоляцию» — так называется официально несуществующий концлагерь для заключенных МГБ. Здесь, утверждает «Проект», практикуются пытки, избиения, или, например, показательные драки узник против узника для развлечения руководства тюрьмы.

Все перемещения по территории — с темным мешком на голове. «следственных действий» в «Изоляции» не происходит. Передачи или встречи с родными запрещены Вместе с проукраински настроенными дончанами тут сидят российские добровольцы и местные ополченцы.

В то же время в ДНР продолжают работать официальные исправительные учреждения, в которых могут содержаться до 9 тысяч заключенных