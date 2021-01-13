Депутат Госдумы Валерий Рашкин подал в суд на дистанционное образование

Рашкин подал в Верховный суд иск об отмене постановления правительства о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Суть моего иска в том, чтобы отменить постановление правительства о проведении эксперимента по внедрению этой цифровой платформы. Потому что этот эксперимент, я в этом убежден, позволит в дальнейшем перейти во всей стране на дистанционную систему образования во всех школах, всех регионах, сел и поселков с последующим уничтожением школ, как зданий и учреждений, и застройки в дальнейшем этих площадок коммерческим жильем, как это произошло с больницами и поликлиниками, которые реформировали за 10 лет, и половина больниц и поликлиник было закрыто и уничтожено, а потом застроили под коммерческое жилье», — сказал депутат.

Рашкин считает, что данный эксперимент — «это небезобидная вещь, это целенаправленная процедура, которая запускается на уничтожение российского очного образования для детей в школах и вузах».

«Всем миром надо остановить и заставить правительство этот эксперимент прекратить. И такие иски должны подать все родители, чтобы заставить правительство отказаться от этого преступного и губительного эксперимента по дистанционному образованию», — подчеркнул он.

В своем исковом заявлении Валерий Рашкин утверждает, что оспариваемое постановление правительства от 7 декабря 2020 года в части введения цифровой образовательной среды противоречит Конституции «ввиду того, что им не гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях».

Введение дистанционного обучения в школах на фоне пандемии коронавируса вызвало протесты родителей, которые опасаются, что его применение на постоянной основе плохо скажется на качестве образования и социализации детей.