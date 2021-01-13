Рашкин: Навального постараются максимально быстро посадить в тюрьму в случае его возвращения в страну

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы, первый секретарь столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин, отметив, что власти уже привыкли действовать только таким образом.

«Алексей — гражданин Российской Федерации и имеет полное право находится на территории России. Это его решение, как он смотрит на то, что будет после того, как он вернется. На мой взгляд, у него хватит характера, чтобы этот шаг сделать. Я убежден, что будут приняты соответствующее меры его противниками и врагами, чтобы его засадить за решетку. К сожалению, я вижу эту тенденцию в России, у нас во всю идет разгул преследований граждан по политическим убеждениям. Поэтому вероятность того, что будет преследования Навального после его возвращения, стопроцентная», — сказал Рашкин.

Находящийся в Германии Алексей Навальный заявил, что вернётся в Россию 17 января.