Юлия Латынина резко раскритиковала блокировку действующего президента Дональда Трампа в «Твиттере»

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» она назвала это цензурой и выразила надежду, что действия «Твиттера» повлечет за собой отток подписчиков.

«Я очень надеюсь, что «Твиттеру» это обойдется не в 7% капитализации, а надеюсь на появление альтернативных платформ, или тот же Telegram, который будут использовать вместо Твиттера не только консерваторы, но любые люди, которым то, что происходит кажется абсолютным выносом мозга и такой же цензурой. «Твиттер» — частная компания, которая имеет право делать все, что хочет, но я очень надеюсь, что мы как частные пользователи перестанем пользоваться «Твиттером»», — сказала она.

Латынина напомнила, что в свое время Трамп стал пользователем «Твиттера», сделал эту площадку популярной, используя его в своей избирательной кампании, благодаря чему, на эту платформу пришло много сторонников Трампа.

««Твиттер» загибался в 2016 году. Туда пришел Трамп, он его стал использовать в своей избирательной кампании, в итоге он имел 88 млн подписчиков. За Трампом все пришли в «Твиттер» и стали использовать его как политически-организационную среду. Трамп сделал «Твиттер» супер-популярным. Я очень надеюсь только на одно — это на свободу слова, важна реакция людей. И 25 млн новых подписчиков на Telegram-канале (которые ушли из «Твиттера») — это показатель. И я надеюсь, что «Твиттеру» это (блокировка Трампа) аукнется», — подчеркнула она.