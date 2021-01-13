МИД России уверен в успешной реализации проекта газопровода «Северный поток-2»

Он будет достроен, несмотря на усиливающееся давление со стороны США — подчеркивают на Смоленской площади.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США предупредил европейские компании о возможных новых санкциях за участие в проекте.
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Он будет достроен, несмотря на усиливающееся давление со стороны США — подчеркивают на Смоленской площади.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США предупредил европейские компании о возможных новых санкциях за участие в проекте.