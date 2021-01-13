Об этом рассказал в эфире «Эха Москвы» заместитель председателя городского Комитета здравоохранения Андрей Сарана.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов обещал, что в этом месяце в город поступит до полумиллиона доз вакцины.