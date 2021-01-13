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Эксклюзив Эха 11:10, 13 января 2021

В Санкт-Петербурге сегодня ожидают очередную партию вакцины от коронавируса — 20 тысяч доз

Об этом рассказал в эфире «Эха Москвы» заместитель председателя городского Комитета здравоохранения Андрей Сарана.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов обещал, что в этом месяце в город поступит до полумиллиона доз вакцины.



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