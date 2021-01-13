Более сотни общественных и культурных деятелей просят Путина обеспечить жильем детей репрессированных граждан

По мнению авторов обращения, правительство подходит к этому вопросу формально. Принятый еще 30 лет назад закон обязывает государство выделить репрессированным и их детям, родившимся в ссылке или в лагере, бесплатное жилье в городе, где семья проживала на момент ареста.

Полномочия по распределению жилье передали регионам. Трое россиянок пожаловались на неисполнение нормы в Конституционный суд, который поддержал заявительниц и потребовал от правительства изменить закон для более полного возмещения вреда, причиненного государством.

Законопроект, внесенный в Госдуму кабмином, сохраняет ситуацию без изменений и не дает никаких гарантий восстановления прав реабилитированных. Жертвы репрессий смогут получить жилье лишь в порядке общей очереди, в лучшем случае через 25, а то и 30 лет.

До возвращения они прост доживут, отмечают авторы обращения, среди которых Наталья Солженицына, актриса Чулпан Хаматова, музыканты Андрей Макаревич и Илья Лагутенко, журналисты и правозащитники. Они просят президента, а также премьера и спикера нижней палаты парламента повлиять на ситуацию. По их мнению, выплаты давно обещанных компенсаций не даст серьезной нагрузки на бюджет.

В Кремле на обращение пока не отреагировали.