В Вашингтон продолжают прибывать бойцы Национальной гвардии перед инаугурацией Джо Байдена

Местные власти уже объявили, что публичного доступа на территорию Капитолия во время инаугурации не будет.

Мэр Вашингтона Муриал Баузер рассказала в интервью CNN, что предстоящие восемь дней вызывают ее беспокойство, еще больше ее беспокоит то, что будет происходить потом, как выразилась мэр, «трампизм не умрет 20 января».

Палата представителей американского Конгресса сегодня должна проголосовать за резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Пятеро республиканцев уже заявили, что готовы голосовать «за».

Профессор Стэндфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол не видит ничего удивительного в том, что многие республиканцы сейчас не поддерживают Трампа. По словам Макфола, с самого начала у Трампа не было реальной поддержки партии.

По оценке Макфола, события 6 января стали очень грустным моментом в истории США. Макфол предположил, что до инаугурации нового президента в некоторых штатах возможны выступления протестующих.