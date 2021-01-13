Защита фигуранта дела «Нового величия» Петра Карамзина будет обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Александр Лупашко.

Накануне Московский городской суд смягчил приговор двум участникам молодежного сообщества «Новое величие», которые ранее были признаны виновными в экстремизме. Апелляционная инстанция назначила новый приговор, сократив на три месяца сроки наказания Костыленкову и Карамзину.

«Однозначно мы идем до конца. Так как текст суда не был вчера готов, и после того, как мы получим мотивированное решение, мы будем готовить жалобу в кассационный суд. И однозначно мы пойдем в ЕСПЧ», — сказал Лупашко.

По словам адвоката, никто из защиты не ожидал более формального решения суда по этому делу. «Конечно, все мы не ожидали такой формальности. По каким критериям принял такое решение суд, нам абсолютно непонятно. В одностороннем порядке суд на все наши ходатайства все было отказано. Они даже поленились указать мотив преступления. Такое ощущение, что прокурор это дело не знает, и не читал его», — отметил адвокат.

Лупашко настаивает на том, что у фигурантов дела «никакого злого умысла не было», и никакого состава преступления не было.

«По таким статьям у нас уже осуждены более 2000 человек. Есть конечно настоящие террористы, но остальные невиновные люди. Мы будем делать все возможное, чтобы оправдать ребят», — отметил он.

Уголовное дело в отношении участников «Нового величия» было возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.