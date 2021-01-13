Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывах в столице Ливана Бейруте

Власти республики считают их причастными к доставке детонировавшей селитры. Речь, по данным ливанских СМИ, идет о владельце и капитане судна Rhosus, на борту которого находилось почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры. Корабль вошел в порт Бейрута еще 7 лет назад, но был задержан, а опасный груз спустя некоторое время был изъят.

В октябре прошлого года судовладелец Игорь Гречушкин и бывший капитан судна Борис Прокошев были заочно арестованы ливанским судом. При этом Прокошев говорил, что не понимает, в чем именно его обвиняют. Кроме россиян Интерпол объявил в международный розыск и гражданина Португалии, который занимался торговлей нитратами.

Взрывы в порту Бейрута в августе прошлого года привели к гибели 200 человек, еще несколько тысяч пострадали, а 300 тысяч человек остались без жилья. Власти Ливана считают, что к катастрофе привел взрыв аммиачной селитры, тысячи тонн которой хранились на складе. В частности, сообщалось, что к детонации привели сварочные работы.

На фоне взрывов в Бейруте начались протесты, которые привели к отставке правительства. Многих высокопоставленных чиновников, в том числе бывшего премьер-министра, обвинили в халатности.