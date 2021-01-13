В Ростове-на-Дону пройдет заседание по делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева

Он обвиняется в финансировании терроризма и участии в деятельности экстремистских организаций.

Сам Гаджиев называет абсурдными предъявленные обвинения, он считает, что его преследуют за журналистскую работу.

В редакции газеты «Черновик», где работает журналист считают, что уголовное дело плод фантазии следственных органов, коллеги Гаджиева подчеркивают, что следователи не предъявили ни одного объективного доказательства вины.

В Дагестане каждую неделю проходят пикеты и акции в поддержку Абдулмумина Гаджиева.