Демократы в Конгрессе готовятся объявить импичмент Трампу по обвинению в подстрекательстве к мятежу

Ранее вице-президент Майкл Пенс отказался воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, которая позволяет отстранить президента, если тот неспособен исполнять свои обязанности.

Сам Трамп назвал попытку объявить ему импичмент «охотой на ведьм». Трамп также считает, что свобода слова в США под беспрецедентным ударом. Ранее американские соцсети, в том числе Twitter и Facebook заблокировали Трампа. Сегодня к ним присоединился YouTube.

Администрация видеохостинга удалила последнее видео с официального аккаунта действующего президента США, посчитав, что оно содержит призывы к насилию. Компания лишила президента возможности публиковать видео и вести трансляции в течение 7 дней.

Профессор Стэндфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что подобная практика не противоречит американским законам.

Макфол при этом добавил, что сама по себе ситуация с блокировкой аккаунта президента сложная, ее нельзя оценить в категориях черное и белое.