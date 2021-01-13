Видеосервис YouTube заморозит аккаунт президента Трампа не менее чем на неделю

Администрация удалила последнее видео на канале Трампа, посчитав, что оно разжигает насилие.
Ранее Трампа бессрочно заблокировали Twitter и Facebook, президент со своей стороны заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова.
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Администрация удалила последнее видео на канале Трампа, посчитав, что оно разжигает насилие.
Ранее Трампа бессрочно заблокировали Twitter и Facebook, президент со своей стороны заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова.