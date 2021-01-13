Макфол: В Палате представителей США рассмотрят вопрос об импичменте Трампа большинством голосов республиканцев

Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Будет голосование в палате представителей, и это будет большинство. Есть уже 4-5 республиканцев, которые уже заявили, что они поддержат импичмент (Трампа). Среди них Лиз Чейни — это третий человек в республиканской партии в Конгрессе, она дала очень жесткое заявление. А после будет сенат рассматривать после того, как у Трампа закончатся полномочия. Но сейчас развивается все так быстро, недавно не было никакой поддержки от республиканцев в палате представителей, а сейчас уже есть. Сейчас идет очень большая борьба в республиканской партии», — рассказал он.

По словам Макфола, трагические события 6 января стали для истории США «самым грустным моментом», когда протестующие захватили Капитолий и прервали заседание сената. Он также отметил, что Трамп оказался опаснее, чем ожидали республиканцы, когда решили в свое время выдвинуть его кандидатуру.

«Трамп никогда не был республиканцем, он был аутсайдером. Они подключились 4 года назад, в надежде, что все будет в порядке. Я знаю много республиканцев, которые работали с ним, но элита партии никогда его не любили. Его никогда не уважали, это была просто сделка. События, произошедшие 6 января показали, что он оказался опаснее, чем они ожидали», — отметил он.

«Для меня было очевидно, что господин Трамп он не верил в наши демократические институции, демократические традиции. И, к сожалению, мы сейчас наблюдаем, насколько это оказалось правдой. Я не понимаю его идеологической ориентацией», — сказал Макфол.

Бывший посол допустил, что после этих событий «будет обновление в республиканской партии». «Люди антидемократические могут создать новую партию. Тогда республиканская может стать вымирающей партией», — отметил он.

Макфол предположил, что до инаугурации нового президента могут быть в некоторых штатах выступления протестующих.

«Все те, кто принимали участие в штурме Капитолии, они считают, что они победили, это была их революция. Я ожидаю, что это процесс будет долгий. Это может происходить во многих местах. Будут и террористические акты видимо. Сколько будет я не знаю. 17 января будет что-нибудь. 20 января планируется, но это не будет успешным, потому что подготовка будет серьезной. Она уже началась», — заключил он.