Чемпионат мира по гандболу в Египте станет первым турниром, на котором сборная РФ выступит не под национальным флагом

По решению спортивного арбитражного суда в Лозанне Россия на два года лишена права использовать национальную символику на крупнейших соревнованиях. Если на этапах Кубков Мира и других престижных международных турнирах они даже сейчас выступают в привычной форме с триколором, то гандболисты первыми ощутят на себе тяжесть санкций.

Сборная будет называться «Командой Федерации гандбола России» и выйдет на площадку под флагом ФГР. Вместо гимна может использоваться любая мелодия, которая ассоциируется с нашей страной, но она должна быть согласована с Олимпийским комитетом России и МОК. Российского триколора не должно быть ни в официальном отеле турнира, ни на костюмах спортсменов даже тех, которые они носят в своих номерах.

Надо сказать, что гандболисты оказались еще в не самом затрудненном положении. Лыжники будут на чемпионате мира называться нейтральными атлетами из России и выступить под флагом FIS.

Вопрос о том, как именно будет называться и выглядеть наша команда на чемпионатах мира предстоит решать каждой международной федерации.