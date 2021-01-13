Вице-президент США Майк Пенс отказался отстранять Дональда Трампа от должности раньше срока

К этому заместителя главы Белого дома призвали в Конгрессе. Майк Пенс подчеркнул, что 25-я поправка — это не средство наказания, а ее применение в текущей ситуации не соответствует конституции и интересам Соединенных штатов.

Как напомнил вице-президент США, 25-я поправка предназначена для тех случаев, когда глава государства не может выполнять свои обязанности по причине недееспособности или инвалидности. Майк Пенс заключил, что сейчас использование поправки создаст ужасный прецедент.

Свою позицию он обозначил в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Вице-президент США призвал ее и всех конгрессменов избегать действий, которые сильней разделят страну и разожгут страсти.

Дональд Трамп 6 января на многотысячном митинге в свою поддержку заявил о фальсификации голосования и отказался признавать поражение. Он призвал своих сторонников пойти к зданию конгресса, где утверждали результаты президентских выборов. В итоге тысячи протестующих ворвались в Капитолий.

В Палате представителей США сегодня также рассмотрят вопрос об импичменте Трампа. Действующий президент обвиняется в подстрекательстве своих сторонников к беспорядкам.