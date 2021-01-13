В Португалии парламент сегодня примет решение по легализации эвтаназии

Этот законопроект, позволяющий неизлечимо больным пациентам уйти из жизни с использовании медикаментозной помощи, вызвал в обществе серьезные споры. Рассказывает Мария Китаева

Декриминализация эвтаназии в Португалии обсуждается уже давно. Первое голосование в парламенте состоялось два года назад, но тогда противники законопроекта выиграли с перевесом в несколько голоса. Обсуждение сопровождалось протестами. В Португалии, относительно консервативной католической стране, существует движение под названием «Остановите эвтаназию», которое активно выступает против инициативы.

Многие считают, что этот вопрос должен обсуждаться на референдуме. Несмотря на неутихающие споры, год назад парламент одобрил законопроект, разрешающий проводить эвтаназию психически здоровым пациентам старше 18 лет, если им приходится терпеть невыносимую боль при отсутствии надежды на излечение. Документу предстоит пройти финальное голосование в парламенте, где сторонники легализации эвтаназии заручились большинством, однако наложить вето может консервативно настроенный президент республики Марселу Ребелу ди Соуза.

Эвтаназия легализована во многих европейских странах. В России она законодательно запрещена, узаконить процедуру в Минздраве не планируют