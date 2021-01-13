Более 50 детей были госпитализированы с отравлением в дагестанском городе Буйнакске

Самому младшему из них – полтора года.

Повышенная температура, тошнота и рвота – все эти симптомы врачи зафиксировали у детей, поступивших в детскую больницу в один день. Их состояние, как передает агентство ТАСС, врачи оценивают как средней тяжести. Изначально представители администрации Буйнакска в интервью агентству «Интерфакс» не исключали, что отравление могло произойти из-за воды, поступавшей в дома горожан. До получения результатов анализов власти попросили жителей не пить сырую воду из-под крана.

Однако затем мэр Буйнакска Исламудин Нурдугаев предположил, что дети могли отравиться просроченными продуктами из подарочных наборов. В частности, по его словам, одни родители жаловались на мандарины, другие – сок. Впрочем, власти пока не исключают и версию с отравлением водой.

Дагестанское управление Следственного комитета объявило о начале проверки по факту отравления детей в Буйнакске.