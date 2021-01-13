В Палате представителей США сегодня рассмотрят вопрос об импичменте Дональда Трампа

Действующий президент США обвиняется в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия в то время, как Конгресс утверждал итоги президентских выборов. Сам глава Белого дома сравнил попытку отстранить его от власти раньше срока с охотой на ведьм.

Предполагается, что Сенат в любом случае не успеет рассмотреть инициативу об отставке Трампа до того, как его полномочия Трампа, однако представители Демократической партии США поддерживают импичмент, так как он не позволит нынешнему главе Белого дома вновь баллотироваться на этот пост.

Представители Демократической партии также пытались добиться применения 25 поправки к Конституции, которая позволяет вице-президенту исполнять обязанности главы белого дома в случае недееспособности последнего. Однако сегодня вице-президент Майк Пенс отказался это сделать.