Z Архив новостей новости
5 3 6 207
06:14, 13 января 2021

В Польше активистки ЛГБТ предстанут перед судом за оскорбление религиозных чувств

До двух лет лишения свободы за изображения Девы Марии с радужным нимбом. Именно столько требует обвинение для трех гражданских активисток.

Акция, ставшая поводом бурной реакции политиков и верующих, прошла в польском Плоцке почти два года назад. Так женщины ответили на инсталляцию одного из городских костелов, где ЛГБТ было приравнено к другим смертным грехам. Спустя несколько дней они расклеили по городу плакаты с так называемой радужной богородицей.

Реакция властей не заставила себя ждать. Через неделю полиция пришла с обыском к одной из активисток. Политик Кайя Годек – к слову, одна из наиболее ярых лоббистов ужесточения закона об абортах – назвала изображения профанацией. А бывший министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский описал акцию как превдотолерантный хеппенинг и варварство.

Авторы акции — Элжбета, Анна и Йоанна, в свою очередь подчеркивают, что их единственной целью была поддержка дискриминируемых.

В знак солидарности с обвиняемыми, активисты расклеили изображения Девы Марии с радужным нимбом во многих городах Польши.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Outer Russia: «внешняя Россия». О новой российской эмиграции Большинство — люди русского языка и культуры, перебравшиеся жить за границу, но неравнодушные к судьбе своей исторической родины…

5 252 6 39989 06.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Печать Богдана Эти времена купированной истории давно прошли. Однако знают ли сегодня – что в России, что Украине — о зверствах самого знаменитого украинского гетмана, поминают ли их? Да ничуть! Резал евреев? Вырезал десятки тысяч? Ну и что! Это ж евреи!..

5 359 6 30860 06.01
Интервью Особое мнение

Дмитрий Гордон гость: Дмитрий Гордон украинский журналист

Не исключено, что в Украине нашлись люди, которые выполняли заказ людей из России и Беларуси…

5 106 6 18936 06.01
#слушать 37:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американская демократия захромала на обе ноги Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно — утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим…

5 201 6 17738 07.01
Блоги

Светлана Космачева блогер, Нью-Йорк

Америка потеряла «Freedom of Speech» Очень наивно полагать, что если это произошло сейчас с одним президентом, то с другим этого не повторится завтра. Или с сенатором, или конгрессменом или губернатором или мэром. И далее Фейсбук будет контролировать каждого…

5 197 6 21151 08.01
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Ничего не напоминает? Никакой свободы у них больше нет. Её отняли, как сейчас любят говорить, «частные» социальные сети. Такая коллективная газета «Правда 2.0». Только с миллиардными бюджетами долларов на один лишь маркетинг.

5 61 6 6934 09.01
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 176 6 20654 10.01
Блоги

Дональд Трамп: Я не пойду на инаугурацию Байдена Об этом действующий президент США написал в Твиттере…

5 148 6 19801 08.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Бан Трампа — никакая не цензура, а ответственное решение Твиттера в ответ на совершенное преступление Претензии к выступлениям Дональда Трампа сводятся к двум категориям — заведомая ложь и призывы к преступлениям…

5 75 6 10079 10.01
Блоги

+ Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру и порядку Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру и порядку «У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка»...

5 44 6 6540 07.01
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Воротишься на родину…» Скопище вирусоносителей образует здешнюю приветливую норму, а неловкость среди них всех должен, видимо, испытывать ты, отшатывающийся в маске. И, затаив дыхание, ловишь на себе иронические сочувственные взоры…

5 212 6 92522 06.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Предъявите извинения… Кому что и за что? Почему за Голодомор перед сегодняшними украинскими нацистами должна ответить еврейская страна, не существовавшая тогда. Это специфика нацистского подхода: поступки отдельных людей – вина всего народа, а предъявление вины – по масштабам собственных сил…

5 100 6 16412 07.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Это только начало После атаки на Конгресс, Трамп закончился как демократический политик. В представлении тех, кто думал, что он таковым является…

5 55 6 9545 09.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

В погоне за прививкой И тут произошло неожиданное: губернатор Рон ДеСантис, вопреки федеральным рекомендациям, издал указ, устанавливающий свои собственные, флоридские приоритеты вакцинации…

5 70 6 74834 06.01
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Разблокировать блокировку Чушь или не чушь, но за Трампа проголосовали десятки миллионов американцев. И ограничивая доступ людей к важной информации вы, по факту, устраиваете цензуру…

5 130 6 22861 08.01
Блоги

Илья Пономарев политик

Американское общество лишают важного права У Трамбо были левые взгляды. У меня тоже. Меня всегда возмущало табуирование в США этого мировоззрения, которое в течение многих лет политическими оппонентами приравнивалось к симпатиям к сопернику Америки в холодной войне…

5 36 6 6576 11.01

Популярное за неделю

Новости

Депутат Соломатина: В израильской клинике Хадасса в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке «Они работают совершенно по другим законам, у них законодательная база отличается, по сути это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории», — пояснила депутат…

5 23 6 11963
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Они всегда в своей риторике прикрываются демагогией о неизбежном разрушении страны. Вот исчезнут они – и не будет страны, воцарится хаос, безнадега, погаснут огни, иссякнет электричество, вода и всё вымрет…

5 53 6 98820 06.01
#слушать 52:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 176 6 20659 10.01
Блоги

Василий Головнин журналист, Токио

Ким Чен Ын выступил с беспрецедентным признанием Ситуация в КНДР действительно очень тяжёлая и из-за международных санкций, и из-за закрытия границ в связи с пандемией…

5 111 6 266079 06.01
Блоги

Игорь Николаев экономист

Сколько денег потеряли работающие пенсионеры Такая вот социальная политика получается: дадут миллиарды рублей, пусть десятки, даже сотни в виде пособий на детей и т.п., а лишат триллионов рублей…

5 145 6 204899 08.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8943890
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4762928

Сегодня в эфире