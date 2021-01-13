Все больше стран начинают массовую вакцинацию населения

Индонезия и Иордания доверились медикаментам, которые разработали китайские ученые, впрочем, в ближневосточной стране на этом не остановились, предпочтя разнообразие. В необъявленном конкурсе участвуют и вакцины из западных стран.

9 января в столицу Амман был доставлен миллион индивидуальных шприц-тюбиков китайской вакцины Синофарм, а двумя днями позже поступила партия Пфайзер-Байонтека. Сертификаты соответствия были получены в экстренном порядке, чтобы начать процесс уже сегодня. В Индонезии, куда уже прибыл груз китайского препарата Синовак Биотек в количестве в миллион и двести тысяч доз, первым привитым станет президент страны Джоко Видодо, однако приоритет все же останется за медиками.

До конца февраля прививки будут сделаны полутора миллионам работников сферы здравоохранения.

Количество заболевших COVID-19 в мире уже превысило 90 миллионов человек.