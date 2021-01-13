Москва впервые обогнала регионы по темпу строительства торговых центров

В прошедшем году на столицу пришлось более половины от общей площади введенных в эксплуатацию ТЦ. Об этом со ссылкой на отчет консалтинговой компании Cushman & Wakefield пишет газета РБК. Лидерство Москвы, по мнению аналитиков, связанно с тем, что из-за пандемии в регионах начали переносить сроки открытия новых торговых центров. Эта тенденция, впрочем, затронула и столицу, но в меньшей степени. По прогнозам, уже в 2021 регионы вновь вырвутся вперед по этому показателю.