Онлайн-кинотеатр ivi не стал размещать акции в США из-за законопроекта о доле иностранцев в подобных сервисах

Журнал Forbes утверждает, что компания планировала провести IPO до конца месяца, однако теперь эта процедура перенесена на неопределенный срок.

В конце прошлого года депутат от «Единой России» Антон Горелкин предложил ограничить долю иностранного владения аудиовизуальными сервисами 20 процентами. Проект поправок внесен в Госдуму. Участники рынка предупредили нижнюю палату парламента, что нововведение откатит эту сферу на несколько лет назад.