Соответствующее решение, как сообщает агентство ТАСС, было принято по инициативе Госдепартамента, который объявил об отмене всех зарубежных поездок по дипломатической линии, запланированных на этой неделе. Это связано с необходимостью передать власть команде избранного президента.
Представитель США должна была встретиться с руководством острова и выступить в местном институте дипломатии. Против ее визита решительно протестовал Пекин. Власти КНР рассматривают Тайвань как неотъемлемую часть китайской территории.
Сорвался первый за несколько десятилетий визит постпреда США при ООН на Тайвань
Соответствующее решение, как сообщает агентство ТАСС, было принято по инициативе Госдепартамента, который объявил об отмене всех зарубежных поездок по дипломатической линии, запланированных на этой неделе. Это связано с необходимостью передать власть команде избранного президента.