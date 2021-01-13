ФБР завело более 160 дел после беспорядков в Капитолии

По выражению представителя спецслужбы, «это лишь вершина айсберга» — его цитирует агентство ТАСС. В ведомстве призывают американцев, имеющих фото и видео с места событий, поделиться материалами с ФБР для идентификации участников беспорядков. Кто-то из них мог быть причастным к установке самодельных взрывных устройств. Как подчеркивают в прокуратуре, бомбы были оборудованы таймерам и детонаторами, но не взорвались.

Сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия на прошлой неделе, когда Конгресс подводил итоги голосования на президентских выборах.