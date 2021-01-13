Поставки компании Boeing в прошедшем году обновили 43-летний минимум

Авиапроизводитель передал заказчикам примерно на 60% меньше лайнеров, чем за год до этого и на две трети меньше, чем основной конкурент Airbus – об этом сообщает агентство Рейтер.

В январе прошлого года Boeing впервые за почти 60 лет не получил заказов на новые самолеты. Компания переживала глубокий кризис после крушения двух лайнеров 737МАХ в Индонезии и Эфиопии. Из-за катастроф эксплуатацию самолетов этого типа приостановили по всему миру. Им разрешили вернуться к полетам только несколько месяцев назад.