Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерный потенциал Северной Кореи

Выступая с заключительной речью на закрытии съезда Трудовой партии, глава КНДР сказал, что страна должна сделать все для того, чтобы создать мощнейшие вооруженные силы. Его слова приводит агентство ЦТАК. В конце этой неделе в Пхеньяне парламент должен обсудить пути реализации решений, принятых в ходе съезда и принять новый пятилетний план экономического развития и государственного бюджета.
2021-01-13T04:07:54+03:00
2021-01-13T04:07:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 13 января 2021
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