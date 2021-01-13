Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерный потенциал Северной Кореи

Выступая с заключительной речью на закрытии съезда Трудовой партии, глава КНДР сказал, что страна должна сделать все для того, чтобы создать мощнейшие вооруженные силы. Его слова приводит агентство ЦТАК. В конце этой неделе в Пхеньяне парламент должен обсудить пути реализации решений, принятых в ходе съезда и принять новый пятилетний план экономического развития и государственного бюджета.