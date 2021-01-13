Кинокомпания СТВ подала в суд на «Мегафон» из-за нелицензионного проката фильмов

Истец требует почти 100 миллионов рублей – об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на карточку дела в Арбитражном суде. Компания утверждает, что оператор разместил на своем сервисе около 70 кинолент.

У СТВ был договор с сервисом Star, однако он не предусматривал передачу прав третьим лицам. Представитель Star в свою очередь сказал, что соблюдает условия договора, отметив при этом, что пользователи могли получать доступ к сервису в том числе через интерфейс партнеров, одним из которых и является «Мегафон».