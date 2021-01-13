Сейчас выясняется могли ли сотрудники туристических компаний предотвратить ЧП. Как говорится на сайте регионального СК, дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.
Инцидент произошел 7 января у Вилючинского водопада. Лед обрушился на группу людей, находившихся у его подножья. В результате один человек погиб, еще трое, в том числе женщина и ребенок пострадали.
Следователи на Камчатке завели уголовное дело после обрушения ледяной глыбы на туристов
Сейчас выясняется могли ли сотрудники туристических компаний предотвратить ЧП. Как говорится на сайте регионального СК, дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.