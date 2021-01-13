Вице-президент США отказался отстранить Дональда Трампа от власти

В письме к спикеру Палаты представителей Майк Пенс сказал, что против применения 25-й поправки о неспособности главы Белого дома исполнять свои обязанности – об этом сообщает агентство РИА Новости.

Ранее Трамп сказал, что поправка в будущем даст о себе знать в случае с Джо Байденом и его администрацией. Президент выражал уверенность, что в случае победы представителя Демократической партии на выборах, место Байдена может занять вице-президент, так как 78-летний политик утратит способность эффективно руководить страной.

Демократы призвали отстранить Трампа после того, как его сторонники на прошлой неделе штурмовали здание Конгресса.