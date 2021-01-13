Статьи о коронавирусе стали самыми популярными в русском сегменте «Википедии» в прошедшем году

Интернет-энциклопедия опубликовала список страниц, которые чаще других посещали пользователей. В первой десятке оказались сразу пять материалов, связанных с пандемией. Кроме того, в топ-10 пробились статьи о YouTube и ВКонтакте, России, Москве и Владимире Путине.

В 2019 году первое место было у Владимира Зеленского, за ним следовали материалы о России и Аварии на Чернобыльской АЭС.