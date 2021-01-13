Бельгия продлевает режим жестких ограничений в связи с коронавирусом

Они будут действовать по меньше мере до весны, сообщает местная пресса со ссылкой на правительственный вестник. Впрочем, власти не исключили, что меры могут быть и ослаблены в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Ограничения, о которых идет речь, были введены еще в ноябре. В частности, на территории страны запрещены коллективные мероприятия и религиозные службы, закрыт бары и рестораны и настоятельно не рекомендованы поездки за границу. При этом еще раньше был введен комендантский час и дистанционная работа.