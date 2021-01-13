Подмосковные колледжи возвращаются к работе в очном режиме

С сегодняшнего дня, согласно постановлению губернатора, дистанционное обучение прекращается, а учащимся разблокируют транспортные карты. При этом студенты вузов остаются на онлайн-обучении по меньшей мере до 6 февраля.

Клиентам подмосковных гостиниц с сегодняшнего дня больше не нужно предоставлять справку об отсутствии коронавируса, хотя им продолжат измерять температуру при заезде, а также на входе в рестораны и бары.

При этом регион входит в тройку регионов как по числу зараженных коронавирусом, так и по количеству жертв эпидемии.