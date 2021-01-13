Московские полицейские застрелили мужчину, напавшего на них с ножом

По данным СК, сотрудников МВД вызвали медики скорой помощи, приехавшие на вызов к пациенту, который вел себя неадекватно и агрессивно. На сайте столичного управления Следственного комитета уточняется, что полицейские пытались остановить мужчину, сделав предупредительный выстрел, а после открыли огонь по нападавшему. От ранений тот скончался. Ему назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.