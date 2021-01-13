Об этом в интервью газете Washington Post сказал глава спецслужбы Уильям Эванина. При этом, по его словам, несмотря на эту убежденность, сам он не был свидетелем, жертвой или участником каких-либо попыток вмешательства.
Выборы прошли 3 ноября. Их победителем назвали представителя Демократической партии Джо Байдена. С этим не согласился действующий президент Дональд Трамп, который пытался обжаловать итоги в судах различных штатов.
Американская контрразведка увидела попытки России, Ирана и Китая повлиять на итоги выборов в США
Об этом в интервью газете Washington Post сказал глава спецслужбы Уильям Эванина. При этом, по его словам, несмотря на эту убежденность, сам он не был свидетелем, жертвой или участником каких-либо попыток вмешательства.