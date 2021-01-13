В Минске прошли акции памяти Романа Бондаренко погибшего в ходе протестов

Как пишет сайт Tut.by, местные жители организовывали локальные митинги в разных микрорайонах города. Правозащитники сообщали о точечных задержаниях. Агентство «Интерфакс» приводит слова очевидцев, которые рассказали, что на так называемой «площади перемен» милиция акцию сорвала.

Бондаренко избили два месяца назад после того, как он заговорил с людьми, снимающими с заборов бело-красно-белые ленты, развешанные протестующими. После драки он попал в отделение милиции, а оттуда – в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Вечером 12 ноября он умер.