В Минздраве посоветовали прививаться от коронавируса за неделю до крещенских купаний или спустя два дня после

Это связано с тем, что погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет – отметила главный специалист по терапии. Она призвала учитывать это при планировании вакцинации.

Крещенские купания традиционно проходят в ночь на 19 января. Однако в этом году на фоне эпидемии в ряде регионов жителям на официальном уровне рекомендовали этого делать. В частности, как сообщает агентство ТАСС, крещенские купания отменили в большинстве районов Камчатки и в Хабаровском крае.