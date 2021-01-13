Республиканская партия не будет требовать от конгрессменов голосовать против импичмента Дональду Трампу

Газета New York Times утверждает, что, хотя лидер республиканского меньшинства в Палате представителей и попытается подтолкнуть к этому своих соратников, в официальном порядке делать этого он не станет. При этом источники издания в Сенате сообщают, что лидер республиканцев в верхней палате парламента и вовсе доволен действиями своих политических оппонентов, инициировавших импичмент и якобы считает, что это позволит без проблем исключить Трампа из партии.

Вопрос об импичменте будет рассмотрен в Палате представителей сегодня.