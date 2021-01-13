В дагестанском Буйнакске более 50 детей попали в больницу с отравлением

Об этом говорится на сайте администрации города. По данным следователей, отравление могло произойти из-за загрязнения питьевой воды. В тоже время местные власти не исключают, что причина – в подарочных наборах, в которых могли быть просроченные продукты. Об этом в частности сказал мэр Буйнакска, заметивший, что отравились дети из разных уголков города и близлежащих поселков.

СК и прокуратура проводят проверку. Результаты экспертизы пока не получены.