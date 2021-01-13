Власти Туниса вводят всеобщий карантин на территории страны

С завтрашнего дня продлеваются сроки действия комендантского часа – на улице будет запрещено находиться, начиная с 16 часов и до утра. В качестве дополнительных мер принято решение о приостановке работы всех образовательных учреждений, а предприятиям общепита разрешено обслуживать клиентов только навынос – об этом сказал министр здравоохранения. Кроме того, в Тунисе вводится запрет на проведение массовых акций.