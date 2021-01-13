В Москве снова расширяется перечень категорий, которым доступна запись на прививку от коронавируса

С сегодняшнего дня это могут сделать работники науки, связи, туризма и управления недвижимостью. Об этом написал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Прививочные пункты в Москве открылись еще в начале декабря. Сейчас в городе работают 70 центров вакцинации. С завтрашнего дня дополнительно откроются еще 30. По мнению властей, это поможет завершить прививочную кампанию в максимально короткие сроки.