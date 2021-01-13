МЧС извинилась за публикацию о смертельном пожаре в Екатеринбурге, которая была проиллюстрирована эмодзи

В социальных сетях этот вариант не одобрили и сравнили его с рекламой салонов маникюра, передает телеканал «Дождь». Пресс-служба регионального управления ведомства заверила в Твиттере, что сейчас в сообщениях смайлики отсутствуют.

Пожар, о котором идет речь, начался в одном из жилых домов города прошлой ночью. Жертвами ЧП стали восемь человек – в их числе один ребенок. Причиной предварительно называют неосторожное обращение с огнем.