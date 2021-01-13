Советники «нормандского формата» договорились о новой встрече в ближайшее время

Представитель России Дмитрий Козак сказал, что стороны встретятся через две недели. В офисе украинского президента, в свою очередь назвали дату 22 января – то есть на следующей неделе. Как уточняется, во время консультаций в Берлине, продлившихся более шести часов, стороны обсудили как выполняются договоренности, достигнутые в конце позапрошлого года в Париже.

По словам Козака, разговор был откровенным и полезным, однако окончательных решений ни по одному пункту достичь не удалось.