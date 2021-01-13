Соответствующее сообщение, по сведениям источника газеты The Hill, распространила служба безопасности Конгресса. Кроме того, законодателей предупредили о планируемых атаках на Белый дом и Верховный суд. При этом издание напоминает, что безопасность на мероприятии планируют обеспечивать до 15 тысяч бойцов Национальной гвардии.
Подготовка к инаугурации проходит в напряженной атмосфере на фоне штурма Капитолия, который на прошлой неделе устроили сторонники Дональда Трампа. Торжественная церемония вступления Джо Байдена в должность назначена на 20 января.
Американских сенаторов предупредили об угрозе штурма Капитолия во время инаугурации Джо Байдена
Соответствующее сообщение, по сведениям источника газеты The Hill, распространила служба безопасности Конгресса. Кроме того, законодателей предупредили о планируемых атаках на Белый дом и Верховный суд. При этом издание напоминает, что безопасность на мероприятии планируют обеспечивать до 15 тысяч бойцов Национальной гвардии.