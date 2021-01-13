Американских сенаторов предупредили об угрозе штурма Капитолия во время инаугурации Джо Байдена

Соответствующее сообщение, по сведениям источника газеты The Hill, распространила служба безопасности Конгресса. Кроме того, законодателей предупредили о планируемых атаках на Белый дом и Верховный суд. При этом издание напоминает, что безопасность на мероприятии планируют обеспечивать до 15 тысяч бойцов Национальной гвардии.

Подготовка к инаугурации проходит в напряженной атмосфере на фоне штурма Капитолия, который на прошлой неделе устроили сторонники Дональда Трампа. Торжественная церемония вступления Джо Байдена в должность назначена на 20 января.