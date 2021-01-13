Politico сообщает о расследовании, начатом Либертарианским институтом Катона после поста А.Илларионова о беспорядках

Издание Politico сообщает о расследовании, которое начал Либертарианский институт Катона после публикации одного из своих старших сотрудников Андрея Илларионова о беспорядках в Вашингтоне, устроенных сторонниками Дональда Трампа. Бывший советник президента Владимира Путина по экономической политике написал в пятницу в своем личном блоге Live Journal, что это была «ловушка», установленная полицией после преднамеренной «провокации». Происходящее в последние месяцы в США, по мнению Илларионова, с каждым днем все более напоминает события в Германии начала 30 годов. Штурм Капитолия 6 января он сравнил с поджогом германского Рейхстага в феврале 1933 года. Он также отметил, что «до сих пор неизвестно», кто победил на президентских выборах 2020 года и обвинил руководство Демократической партии в «стремлении установить свое монопольное господство в стране».

В институте Катона заявили, что категорически не согласны с данным мнением. Комментарии Илларионова сейчас обсуждаются с ним самим и среди высшего руководства института.