Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины

Об этом сообщается на сайте правительства Королевства. Финансирование будет предоставлено проектам в рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта. Британия выделит на это не более чем 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1 млн руб.). В рамках программы планируется «развитие реинтеграции» полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины. Кроме того, программа предполагает фиксацию нарушений прав человека в Крыму, помощь их жертвам, а также отстаивание прав национальных меньшинств, в первую очередь крымских татар.
2021-01-13T00:08:36+03:00
2021-01-13T00:08:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:08, 13 января 2021
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