В Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по делу в отношении дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева

В Ростове-на-Дону сегодня состоится судебное заседание по делу в отношении дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева. Он обвиняется в финансировании терроризма и участии в деятельности экстремистских организаций. Сам Гаджиев подчеркивает, что его преследуют за журналистскую работу.

Журналиста издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева арестовали летом 2019 года после интервью с Абу Умаром Саситлинским о деятельности благотворительного фонда помощи детям «Ансар». Следствие считает, что Гаджиев, будучи редактором отдела религии, через свои статьи побуждал жертвовать деньги этому фонду, который якобы финансировал запрещенную в России группировку «Исламское государство»*. Гаджиеву предъявили обвинение в финансировании терроризма. Прошлой весной к этому добавилась статья об участии в деятельности террористической организации. Близкие и коллеги журналиста уверены, что обвинения сфабрикованы. В редакции «Черновика» подчеркивают, что это уголовное дело – плод фантазии следственных органов, так и не сумевших за все время представить хотя бы одно объективное доказательство вины Гаджиева.

В Дагестане с прошлого года каждую неделю проходят пикеты и акции в поддержку журналиста.

Правозащитный центр «Мемориал»** объявил Гаджиева политическим заключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести.

* организация запрещена в РФ

** Российские власти считают организацию иностранным агентом