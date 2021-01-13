Pfizer рассматривает возможность регистрации своей вакцины от коронавируса в России

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе американской компании. Когда это может быть сделано, там не уточнили.

Ранее в пресс-службе Pfizer сказали, что в этом году не будут поставлять разработанную совместно с BioNTech вакцину по запросам частных лиц и компаний. Это возможно только по государственным соглашениям.

Клиника «Хадасса» в Сколково опровергла сообщения о начале вакцинации препаратом от Pfizer, о чем ранее в эфире «Эха Москвы» рассказала депутат Госдумы Татьяна Соломатина.

Представитель учреждения Анна Карабаш сообщила «Эху Москвы», что вакцинация в их учреждении не потребует регистрации. Однако сроки поставок импортного препарата еще не известны. По ее словам, в листе ожидания на вакцинацию уже несколько тысяч человек.

Представитель клиники не смогла назвать стоимость вакцинации, однако заметила, что учреждение придерживается комфортной ценовой политики.