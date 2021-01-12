Twitter с 8 января заблокировал около 70 тысяч аккаунтов сторонников конспирологической теории QAnon

Как говорится в сообщении компании, подобную меру пришлось принять для «защиты от попыток подстрекательства к насилию, организации нападений и распространения вводящей в заблуждение информации о результатах выборов» в связи со штурмом Капитолия в Вашингтоне, в котором участвовали и сторонники QAnon. При этом, согласно сообщению Twitter, аккаунты блокируются не только за прямые призывы к насилию, но и за само распространение теорий, связанных с QAnon.

QAnon — распространенная в США теория заговора, согласно которой так называемое «Глубинное государство» при помощи нечестных методов борется против Дональда Трампа, который якобы собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации детей.